Buon esordio dell'azzurra nel torneo Wta 1000, ora la attende la vincente di Jabeur-Siniakova

Al Miami Open 2025, quarto torneo Wta 1000 stagionale, Jasmine Paolini avanza senza problemi al terzo turno. La 29enne di Bagni di Lucca, n.7 del ranking e 6 del seeding, ha debuttato direttamente al secondo turno battendo la slovacca Rebecca Sramkova, n.37 Wta, per la prima volta in gara nel tabellone principale in Florida. L’azzurra si è imposta in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.

Al terzo turno Paolini dovrà vedersela con la vincente del match tra la tunisina Ons Jabeur, n. 30 del ranking e 31 del seeding, e la slovacca Katerina Siniakova, n.57 Wta.

L’ipotetico percorso di Paolini – inserita nella parte alta del main draw presieduta dalla n.1 del tennis mondiale Aryna Sabalenka – prevede poi negli ottavi una russa tra Daria Kasatkina (n.12) e Liudmila Samsonova (n.24), che l’ha battuta proprio negli ottavi ad Indian Wells. Nei quarti poi eventuale sfida con Coco Gauff (n.3) e in semifinale con Sabalenka (n.1).

