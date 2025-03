Al Masters 1000 sono otto gli italiani già nel main draw, ecco il programma

E’ stato effettuato il sorteggio del torneo Atp Masters di Miami 2025, che ha stabilito anche il tabellone degli italiani. Sarà possibile vedere tutto il Masters 1000 in diretta tv da oggi, martedì 18 marzo, su Sky e in streaming su NOW. Sky Sport Tennis è sempre il campo centrale’, il canale di riferimento per gli appassionati dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno.

Il tabellone degli italiani

Sono otto gli italiani al via nel torneo in programma sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium dal 19 al 30 marzo. In attesa della conclusione delle qualificazioni, in azione Lorenzo Musetti (n. 16 Atp), Matteo Berrettini (30), Matteo Arnaldi (35), Lorenzo Sonego (38), Flavio Cobolli (43), Luciano Darderi (61) e Mattia Bellucci (72), entrati per diritto di classifica; più Federico Cinà a cui è stata assegnata una wild card.

Arnaldi (3-1) è l’unico azzurro nel primo quarto del tabellone, presidiato da Alexander Zverev. Il sanremese è alla terza partecipazione a Miami, la seconda in main draw. L’anno scorso, all’esordio in tabellone principale, ha raggiunto gli ottavi, sconfitto dal ceco Tomas Machac. Potrebbe ritrovare proprio il ceco al secondo turno. Per darsi l’occasione della rivincita dovrà battere al primo turno Yibing Wu oggi numero 421 ma ex n. 54 nel 2023. Al terzo turno, poi, potrebbe esserci Rune e agli ottavi il campione di Indian Wells Draper.

Berrettini (0-3) è la testa di serie più bassa nel secondo quarto, quello di Taylor Fritz (n.3 del tabellone) e Rublev (8). Il romano affronta il Miami Open con l’obiettivo di rompere un tabù. Questo è infatti uno dei due Masters 1000, insieme a Parigi-Bercy, in cui non sia ancora mai riuscito a vincere nemmeno una partita in main draw. Esordirà direttamente al secondo turno contro Kei Nishikori o Yoshihito Nishioka. Potrebbe affrontare al terzo turno Andrey Rublev, negli ottavi Alex De Minaur o Ugo Humbert.

Sonego (6-5) giocherà a Miami per la sesta volta in carriera. Non è andato oltre gli ottavi di finale, raggiunti due volte: nel 2021 (sconfitto da Stefanos Tsitsipas) e nel 2023 (battuto da Francisco Cerundolo). Il suo percorso parte contro l’argentino Mariano Navone (62) che il torinese ha sconfitto al primo turno sull’erba di Wimbledonnel 2024. Il match definisce l’avversario al secondo turno di Taylor Fritz (n.4 del mondo e terza testa di serie).

Cobolli (1-1) torna a Miami per la seconda volta dopo l’eliminazione al secondo turno dell’anno scorso. Al primo turno sfida Nicolas Jarry (47). Il match stabilirà il rivale al secondo turno di Denis Shapovalov. Al terzo turno, poi, possibile scontro con Fritz (o derby con Sonego).

Darderi (0-1) giocherà per la seconda volta il Miami Open, con l’obiettivo di centrare la prima vittoria. Al primo turno giocherà contro Pedro Martinez (40). Si sono affrontati due volte: Darderi ha vinto sull’erba a Maiorca nel 2024, lo spagnolo quest’anno all’Australian Open anche se per ritiro dell’italo-argentino dopo un set e mezzo. Chi vince incontrerà Hubert Hurkacz ed eventualmente al terzo turno, rispettando le teste di serie, Ben Shelton.

Musetti (4-4), testa di serie numero 15, è inserito nell’ottavo di Daniil Medvedev, nel quarto di Novak Djokovic. Il carrarino giocherà a Miami per la quinta volta in carriera. Ha debuttato in Florida nel 2021, arrivando al terzo turno. Non ha vinto altri match fino al 2024 quando ha raggiunto gli ottavi, fermato da Carlos Alcaraz. Inizierà al secondo turno contro Thiago Seyboth Wild o Quentin Halys; potrebbe incrociare al terzo turno Felix Auger-Aliassime, negli ottavi Medvedev o Tsitsipas.

Bellucci (0-0) debutterà in main draw dopo la sconfitta al primo turno delle qualificazioni nel 2023. Dovrà però aspettare per conoscere il suo avversario: affronta infatti un qualificato. Chi vince avrà Stefanos Tsitsipas al secondo turno. Il percorso potrebbe poi proseguire contro Sebastian Korda al terzo turno. Cinà (0-0) farà il suo esordio nel circuito maggiore. Ha guadagnato 116 posizioni ed è salito al n. 441 grazie alla prima finale Challenger in carriera, persa a Hersonissos. Il suo primo match sarà contro un qualificato: chi vince giocherà contro Grigor Dimitrov. Siamo nell’ultimo ottavo di tabellone, quello di Carlos Alcaraz.

Eliminati Nardi e Napolitano

Intanto, finisce al primo turno il percorso di Luca Nardi e Stefano Napolitano nel tabellone di qualificazione del Miami Open. Nardi, numero 84 del mondo e testa di serie numero 3, ha perso 6-4, 7-6 contro il francese Terence Atmane, numero 180. Napolitano, n. 251, entrato grazie al ranking protetto, ha ceduto 6-3, 6-7(5), 6-1 l’australiano Tristan Schoolkate, n. 129 e 24ma testa di serie.

