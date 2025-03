Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento

Quasi tutte negative le variazioni in chiave tricolore nel ranking mondiale femminile pubblicato stamane dalla Wta dopo la conclusione del terzo Wta 1000 stagionale ad Indian Wells.

Leader tricolore sempre Jasmine Paolini

Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore sempre Jasmine Paolini che, stoppata negli ottavi sul cemento californiano da Samsonova, fa un altro passo indietro: la 29enne di Bagni di Lucca è ora in settima posizione. Alle sue spalle posizione invariata per Lucia Bronzetti, numero 62, mentre scivola indietro di dieci gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 82.

Perde sei posti anche Sara Errani: la veterana azzurra, in top ten di doppio, è ora numero 124.Guadagna una posizione Martina Trevisan, uscita lo scorso settembre dalla top 100 dopo 32mesi consecutivi di permanenza, ora numero 136, mentre fa un passo indietro Lucrezia Stefanini, ora numero 146. Ne fa quattro, invece, Nuria Brancaccio, al numero 185, mentre ne fa due Giorgia Pedone, ora numero 201. Quattro posti in meno per Nicole Fossa Huergo, al numero 266, mentre grazie ai quarti nell’ITF da 60mila dollari di Targu Mures, in Romania, recupera 26 posizioni Camilla Rosatello, numero 305 a chiudere la top ten italiana.Questa settimana Paolini, Bronzetti e Cocciaretto sono in tabellone nel WTA 1000 di Miami, sul cemento della Florida (dove Stefanini è al turno decisivo delle qualificazioni).

Il ritorno nella top ten del ranking di “baby” Andreeva

C’è da registrare un ritorno, immediato, nella top ten del ranking: quello di “baby” Andreeva, che aveva abbattuto il fatidico muro dopo Dubai. Al comando c’è Aryna Sabalenka, per la ventiduesima settimana consecutiva (la 30esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 26enne di Minsk, che ad Indian Wells si è dovuta accontentare della piazza d’onore (come nel 2023), vede salire a 2.231 punti il vantaggio su Iga Swiatek, sempre in seconda posizione. La polacca, che non ha confermato la vittoria del 2024 nel deserto californiano, aveva perso la leadership mondiale lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio – a 1.312 punti dalla 23enne di Varsavia – stabile c’è la “maestra” statunitense Coco Gauff.

Posizioni invariate anche per le altre due statunitensi: Jessica Pegula, quarta, e Madison Keys, regina d’Australia, quinta, a soli 357 punti dalla connazionale, che conferma il primato personale. Al sesto posto stabile irrompe la 17enne Mirra Andreeva, che grazie al trionfo ad Indian Wells (battendo Sabalenka), il secondo consecutivo in un “1000”, guadagna cinque posizioni firmando l’ennesimo “best”. Per effetto del “ciclone di Krasnojarsk” scivolano indietro di un gradino Jasmine Paolini, ora settima, e la kazaka Elena Rybakina, ottava. Stabile in nona posizione la cinese Qinwen Zheng, seconda tennista del suo Paese ad entrare nell’élite mondiale dopo Li Na, mentre fa due passi indietro rispetto al ranking precedente la quarta statunitense nell’élite mondiale, Emma Navarro, decima. Abbandona – almeno per il momento – la top ten la spagnola Paula Badosa, che scivola in undicesima posizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata