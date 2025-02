L'azzurra ha perso due posizioni in classifica dopo la sconfitta al secondo turno di Dubai

Jasmine Paolini scende al sesto posto nel ranking Wta. La sconfitta -con tanto di infortunio alla caviglia– al secondo turno del torneo di Dubai contro Sofia Kenin costano all’azzurra due posizioni nella classifica Wta aggiornata. Anche Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto perdono alcune posizioni, rispettivamente meno 7 e meno 14. Fuori dalla classifica Top 100, stabile in 117esima posizione, Sara Errani.

La 17enne Andreeva nella top ten

In testa alla classifica mondiale femminile resta sempre Aryna Sabalenka, mentre in Top 10 entra la diciasettenne Mirra Andreeva che, conquistando il titolo nel Wta 1000 di Dubai sale di 5 posizioni ed è nona. Jessica Pegula, testa di serie numero 1 questa settimana nel Wta 250 di Austin, sale di una posizione così come Madison Keys, regina degli ultimi Australian Open. Questa la top ten aggiornata:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 9.076 (0)

2. Iga Swiatek (POL) 7.985 punti (0)

3. Coco Gauff (USA) 6.333 (0)

4. Jessica Pegula (USA) 5.196 (+1)

5. Madison Keys (USA) 4.679 (+1)

6. Jasmine Paolini (ITA) 5.51 punti (-2)

7. Elena Rybakina (KAZ) 4.328 (0)

8. Qinwen Zheng (CHN) 3.780 (0)

9. Mirra Andreeva (RUS) 3.720 (+5)

10. Emma Navarro (USA) 3.704 (-1).

Le condizioni dell’azzurra

Intanto Paolini ha rassicurato i suoi fan sulle sue condizioni dopo l’infortunio, postando sui social un video del suo allenamento in spiaggia seguito poi da un altro video con lei sorridente in campo: “Ehi! Ehi! Mi sono preso qualche giorno di riposo per riposare e controllare il piede. Mi sento molto meglio ora! Si torna ad allenarsi e a prepararsi per i tornei negli Stati Uniti”.

