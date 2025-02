Il vincitore affronterà il ceco Jiri Lehecka che ha battuto a sorpresa Carlos Alcaraz

Matteo Berrettini torna protagonista sul cemento dopo due anni di assenza dai quarti di finale su questa superficie. L’azzurro, che non raggiungeva la “top 8” in un torneo maggiore da Acapulco 2023, oggi disputerà il suo 34° quarto di finale in carriera nel circuito Atp. Il bilancio nei precedenti incontri a questo livello è favorevole: 22 vittorie e 11 sconfitte. Sulla sua strada troverà il britannico Jack Draper, attuale numero 16 del mondo. L’incontro chiuderà il programma dei quarti di finale dell’Atp 500 di Doha. Tra i due c’è un solo precedente, risalente alla finale di Stoccarda dello scorso anno, quando l’inglese si impose in tre set con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-4.

Tra Berrettini e Draper un solo precedente

Draper arriva a questa sfida con un bilancio perfettamente equilibrato nei quarti di finale Atp: otto vittorie e otto sconfitte. Sei delle sue vittorie a questo livello sono arrivate sul cemento, superficie su cui si sente particolarmente a suo agio. Inoltre, il britannico ha uno storico particolarmente favorevole contro i tennisti italiani, con 10 successi su 11 incontri: l’unica sconfitta è arrivata nella semifinale degli US Open 2023 contro Jannik Sinner.

Per Draper la prima partecipazione al torneo di Doha

Per Draper si tratta della prima partecipazione al torneo di Doha. Dopo questa settimana, sia lui che Berrettini voleranno a Dubai per l’Atp 500 in programma, prima di approdare nel Sunshine Double, la doppia tappa americana di Indian Wells e Miami. Il vincitore di questo quarto di finale affronterà in semifinale Jiri Lehecka. Il ceco ha battuto a sorpresa Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4.

Gli altri risultati della giornata

Daniil Medvedev si ritira dopo il primo set, perso 6-3, e spalanca le porte della semifinale del torneo Atp 500 di Doha a Felix Auger-Aliassime. Il tennista canadese, numero 23 al mondo, affronterà in semifinale il russo Andrey Rublev, che ha superato in tre set l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-6 (8).

