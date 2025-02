Caso simile a quello della pattinatrice spagnola Barquero: fu sospesa per sei anni. L'atleta: "Sanzione sproporzionata"

L’Agenzia mondiale antidoping spiega il motivo per cui Jannik Sinner ha ricevuto una squalifica per doping molto più breve rispetto alla sospensione di sei anni inflitta a un pattinatrice spagnola in un caso simile.

Il caso Laura Barquero

I media spagnoli hanno richiamato l’attenzione sulla lunga squalifica inflitta alla pattinatrice locale Laura Barquero dopo essere risultata positiva all’anabolico Clostebol, la stessa sostanza che è valsa a Sinner una squalifica di tre mesi dopo un discusso accordo raggiunto sabato tra la Wada e il tennista italiano numero uno al mondo. La Wada ha sottolineato che, sebbene entrambi i casi riguardassero la stessa sostanza, i fatti specifici relativi al caso di Barquero erano “molto diversi” da quelli di Sinner.

“La differenza fondamentale tra i due casi è che la versione della signora Barquero su come la sostanza è entrata nel suo sistema non era convincente alla luce delle prove, tanto che le circostanze sono rimaste sconosciute per quanto riguarda la Wada”, ha detto l’agenzia antidoping in una e-mail inviata all’Associated Press. “Al contrario, nel caso Sinner, le prove hanno chiaramente confermato la spiegazione dell’atleta, come delineato nella decisione di primo grado”.

Barquero è risultata positiva al Clostebol per la prima volta durante le Olimpiadi invernali del 2022, poi di nuovo nel gennaio 2023 in un test fuori gara effettuato dall’International Skating Union. Alla fine la Wada ha stipulato un “accordo di risoluzione del caso” in cui l’atleta veniva sospesa per sei anni. L’accordo è stato accettato e firmato dalla Wada, dall’ISU e dall’atleta stessa. “Se la signora Barquero non era d’accordo con la sanzione proposta, non era obbligata a firmare l’accordo di risoluzione del caso ed era libera di portare avanti il caso per l’udienza presso il Cas”, ha affermato la Wada.

La Wada aveva cercato di bandire Sinner per un anno

L’agenzia aveva cercato di bandire Sinner, tre volte campione del Grande Slam, per almeno un anno. Aveva contestato la decisione dell’anno scorso dell’International Tennis Integrity Agency di non sospendere Sinner per quella che l’Itia aveva giudicato una contaminazione accidentale dello steroide anabolizzante vietato lo scorso marzo. La Wada ha formalmente ritirato il suo ricorso affermando di accettare la spiegazione dell’atleta sulla causa della violazione e che Sinner non intendeva imbrogliare.

Barquero: “Sanzione sproporzionata, è stata la fine della mia carriera”

L’account Instagram di Barquero ha ripubblicato diverse storie richiamando l’attenzione sulla discrepanza tra la punizione inflitta a lei e a Sinner. Ha poi pubblicato un video in cui parla di come la sua lunga sospensione l’abbia colpita: “È una sanzione sproporzionata che ha significato la fine della mia carriera“, ha detto. “Credo che serva da chiaro esempio dei fallimenti del sistema. Non so davvero cosa sia successo. Ma devo assumermi le conseguenze, accettare le normative attuali e affrontare sanzioni che a volte sono estremamente sproporzionate”.

La 23enne Barquero ha detto di aver deciso di accettare il divieto di sei anni basato su “regole ingiuste” e di poter iniziare ad andare avanti con la sua vita. Ha detto che tracce di Clostebol sono emerse nei suoi risultati attraverso la contaminazione di una crema comunemente usata per trattare le ferite della pelle che viene venduta in Italia senza prescrizione medica e non destinata a migliorare le prestazioni sportive. “Ho avuto la sfortuna di contagiarmi accidentalmente con una crema che aveva comprato un collega e che veniva utilizzata da persone a me vicine”, ha detto. “Non potevo immaginare che per risultare positiva bastasse toccare una persona che ha usato quella crema, o toccare un oggetto che era in contatto con la crema”.

