Matteo Berrettini batte Novak Djokovic al torneo Atp 500 di Doha e vola agli ottavi di finale. Il tennista romano si è imposto in due set contro il serbo, numero 3 del seeding e attualmente al numero 7 del mondo, per 7-6 (7-4), 6-2 in poco più di un’ora e mezzo di gioco. L’azzurro ora affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, che ha superato in due set il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-6 (7-5), 7-6 (9-7).

Sfatato il tabù Djokovic

Djokovic aveva vinto tutti i quattro precedenti confronti diretti con Berrettini, sconfitto dal serbo anche nella finale di Wimbledon, e non perdeva un match all’esordio in un torneo sul duro dal 2018 a Miami, quando fu sorpreso dal francese Benoit Paire. Per Nole sfuma quindi il titolo numero 100 in carriera. Il serbo giocava la prima partita in singolare dal ritiro in semifinale all’Australian Open.

Berrettini diventa così l’ottavo italiano con almeno 10 vittorie contro top ten da quando esiste il ranking computerizzato.

