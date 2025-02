Il tennista australiano è stato tra i più critici nei confronti del numero uno al mondo

Non tarda ad arrivare la reazione di Nicholas Kyrgios alla notizia della squalifica di tre mesi per Jannik Sinner per il caso doping. Il tennista australiano è stato tra i più critici nei confronti del numero uno al mondo, trovato positivo al Clostebol.

“Quindi la Wada esce allo scoperto e dice che la squalifica sarebbe di 1-2 anni. Ovviamente la squadra dei Sinners ha fatto tutto il possibile per andare semplicemente avanti e accettare una squalifica di 3 mesi, senza titoli persi, senza premi in denaro persi. Colpevole o no? Triste giorno per il tennis. L’equità nel tennis non esiste“, scrive su X il tennista che in questi mesi ha fortemente criticato Sinner. A un utente che gli chiede cosa avrebbe voluto accadesse risponde “quello che è successo ad altri giocatori nel passato?”.

So wada come out and say it would be a 1-2 year ban. Obviously sinners team have done everything in their power to just go ahead and take a 3 month ban, no titles lost, no prize money lost. Guilty or not? Sad day for tennis. Fairness in tennis does not exist. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 15, 2025

“Conosco molti giocatori che in questo momento la pensano allo stesso modo, quindi vorrei organizzare degli spazi live la prossima settimana per poterne parlare. Restate sintonizzati per sapere quando sarà il momento esatto”, ha scritto ancora il tennista australiano.

