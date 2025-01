La telecronaca diretta in chiaro ottiene il 22,3% di share

Sinner vince in campo e anche in tv. La telecronaca diretta e in chiaro sul canale Nove del successo del tennista azzurro numero 1 al mondo agli Australian Open ottiene un ascolto medio di 2,4 mln e il 22,3% di share.

