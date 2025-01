Il presidente Fitp dopo le parole del numero uno, incerto sulla sua presenza da Mattarella. Sul caso doping aggiunge: "Sono ottimista"

Il presidente della Fitp Angelo Binaghi parlando a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento è intervenuto in merito all’incontro in programma mercoledì al Quirinale per celebrare tutti i successi ottenuti dal tennis italiano l’anno scorso. Dopo la vittoria agli Australian Open, il numero uno del mondo Jannik Sinner ha infatti detto di non essere sicuro della sua presenza al Quirinale. “Non lo so ancora, devo decidere”, ha dichiarato l’altoatesino a margine dello shooting fotografico con il trofeo dello Slam.

“Io sono partito prima di lui, sono dall’altra arte del mondo e non ho avuto modo di sentirlo. Confido che Jannik, che è stato l’artefice più importante di questa cavalcata del 2024, che ha avuto tantissimi protagonisti e protagoniste, sia con noi dal presidente Mattarella per una celebrazione straordinaria che ci riempie di gioia”, ha detto il presidente Binaghi.

Caso doping? “Sono ottimista, giustizia trionferà”

“Ho grande fiducia nel Tas, ritengo già una punizione eccessiva il fatto che Jannik continui tuttora a giocare con questa problematica che lo affligge e non gli ha permesso non tanto di vincere il Roland Garros o Wimbledon ma di godersi appieno di essere diventato numero uno al mondo per la prima volta nella storia del tennis italiano, che è sempre stato il suo sogno principale, e tutti i grandi trionfi di quest’anno. Penso sia già parte lesa di tutto questo procedimento”, ha detto Binaghi proiettandosi sull’udienza del 16 e 17 aprile di Jannik Sinner davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport per il caso Clostebol. “Io sono ottimista, credo che la giustizia trionferà, anche la Wada se n’è accorta tanto che ha già annunciato di voler cambiare quella regola per cui Jannik oggi deve fare questo ultimo step – ha concluso – Ci vuole un giudizio sensato e ragionevole, Jannik è stato vittima di un incidente”.

Binaghi: “Agli Internazionali sogno trionfo italiano”

“Il nostro sogno nel cassetto da italiani è che questo sia l’anno buono per vincere gli Internazionali d’Italia. Abbiamo tante frecce nell’arco, sia al maschile che al femminile. Sarà un’edizione straordinaria, sarà tutto più grande e più comodo rispetto allo scorso anno”, ha poi dichiarato Binaghi. “Ci sarà un site che sarà molto più grande e più visibile, l’ondata che abbiamo avuto l’anno scorso in assenza di Sinner, Berrettini e Alcaraz ci ha fatto capire che bisogna correre in fretta ai ripari – ha aggiunto – Presenteremo quella che sarà la configurazione del site degli Internazionali d’Italia”. Per quanto riguarda i dati del ticketing, “fino alla settimana scorsa eravamo a un +40% rispetto al record assoluto dello scorso anno”.

