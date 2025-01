La 29enne americana ha sconfitto la numero uno Sabalenka

Madison Keys vince gli Australian Open femminili 2025. La 29enne statunitense, dopo aver battuto la numero 2 al mondo Iga Swiatek, oggi ha superato in finale la 26enne bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno al mondo, in tre set con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-5. Per la 29enne statunitense è il primo Slam vinto in carriera.

