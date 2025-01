Il n.1 del mondo con De Minaur, il torinese sfida Shelton. Ecco quando giocano

Agli Australian Open 2025 domani mercoledì 22 gennaio è di nuovo il giorno di Jannik Sinner. L’azzurro, numero 1 del mondo, dopo aver superato l’ostacolo Rune se la vedrà ai quarti di finale contro l’australiano Alex de Minaur, numero 8 del seeding. L’incontro apre la sessione notturna alla Rod Laver ed è in programma alle 9.30 ora italiana.

In campo anche Sonego

Sempre domani andrà in campo anche Lorenzo Sonego, impegnato contro lo statunitense n.21 del seeding Ben Shelton. L’azzurro ha centrato per la prima volta i quarti in carriera in un torneo dello Slam battendo l’americano Tien e ora affronta un altro giovane talento Usa in rampa di lancio. L’incontro del torinese chiude la sessione diurna sempre sulla Rod Laver Arena all’alba italiana, con inizio non prima delle 4.30.

