Il numero uno del mondo ha conquistato il match con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. Avanti anche Sonego, eliminati Musetti e Paolini

Jannik Sinner vince facile contro Marcos Giron (n. 46 Atp) al terzo turno degli Australian Open 2025. Il numero uno del mondo ha conquistato il match con il punteggio di 6-3 6-4 6-2, garantendosi l’accesso agli ottavi di finale dello Slam di Melbourne.

The champ is through to the last 16.@janniksin moves past Giron 6-3 6-4 6-2 in emphatic fashion.#AusOpen ⋅ #AO2025 pic.twitter.com/P554koxhdn

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2025