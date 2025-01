I due azzurri vincenti hanno sconfitto rispettivamente il baby-prodigio Fonseca e Shapovalov. In campo Sinner contro Schoolkate

Quattro italiani in campo giovedì nel tabellone maschile dell’Australian Open di tennis. Mentre Jannik Sinner affronta la wildcard australiana Tristan Schoolkate, cercano l’avanzamento al terzo turno anche Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Ecco i loro risultati IN AGGIORNAMENTO

Musetti batte Shapovalov in tre set, vola al terzo turno

Avanza al terzo turno Lorenzo Musetti, che batte in tre set il canadese Denis Shapovalov in due ore e 40 minuti di gioco. 7-6 (7-3), 7-6 (8-6), 6-2 il punteggio in favore del 22enne, numero 15 al mondo nel ranking Atp. Nel prossimo turno, troverà l’americano Ben Shelton, che nel suo match ha superato 3-1 lo spagnolo Carreno-Busta.

Sonego batte Fonseca in cinque set

Passa al terzo turno anche Lorenzo Sonego, che riesce ad avere ragione del baby-prodigio brasiliano Joao Fonseca dopo una lunghissima battaglia durata cinque set, da 3 ore e 41 minuti. 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 3-6, 6-3 il punteggio per il tennista piemontese numero 55 nel ranking Atp, che nel prossimo turno affronterà l’ungherese Maroszan.

Berrettini eliminato da Rune

Si ferma invece al secondo turno Matteo Berrettini. Il tennista romano, numero 34 al mondo, ha perso in quattro set contro il danese Holger Rune, numero 13 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (3), 6-2, 3-6, 6-7 (6) in tre ore e 26′ di gioco. Rune affronterà nel prossimo turno il serbo Kecmanovic.

