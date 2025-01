Paolini debutta contro una qualificata

Sorteggiato nella notte il tabellone degli Australian Open di tennis, primo Slam stagionale. Il campione in carica Jannik Sinner non potrà incontrare prima della finale Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, che potrebbero invece incrociarsi nei quarti di finale. L’altoatesino debutterà contro il cileno Jarry, numero 34 del mondo: nella sua parte di tabellone si trovano lo statunitense Taylor Fritz, il russo Daniil Medvedev (sconfitto in finale lo scorso anno), il danese Holger Rune e l’australiano Alex De Minaur.

Per quanto riguarda gli altri italiani, subito derby al primo turno tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, mentre Flavio Cobolli sfiderà l’argentino Tomas Etcheverry. Matteo Berrettini incontrerà l’inglese Cameron Norrie, mentre Luca Nardi sfiderà il canadese Gabriel Diallo e Lorenzo Sonego affronterà lo svizzero Stan Wawrinka. Infine, per Fabio Fognini incrocio con il bulgaro Grigor Dimitrov.

Sarà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, non ancora terminate, il debutto di Jasmine Paolini agli Australian Open 2025.

La tennista toscana è nella stessa parte di tabellone della numero 2 del mondo Iga Swiatek (esordio contro Katerina Siniakova), mentre la campionessa in carica e n.1 del ranking Aryna Sabalenka se la vedrà contro la statunitense Sloane Stephens. Esordi complicati per le altre due tenniste italiane in tabellone: Lucia Bronzetti sfiderà l’ex numero uno al mondo Victoria Azarenka, mentre Elisabetta Cocciaretto affronterà la russa Diana Shnaider.

