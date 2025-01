Il pesarese è stato sconfitto 6-1 6-4 da Bergs. Il torinese si è arreso 7-6 6-2 contro Michelsen

Luca Nardi e Lorenzo Sonego si fermano agli ottavi dell’Atp Auckland (torneo 250 con un montepremi di 766.290 dollari). Si conclude così il cammino degli ultimi due italiani impegnati in singolare nel circuito Atp in quella che è la settimana che precede il primo Slam dell’anno, l’Australian Open.

Atp Auckland, Sonego si arrende a Michelsen

Il torinese (n. 54) si è arreso 7-6(3) 6-2 contro Alex Michelsen (n. 41 e n. 8 del seeding). Il teenager statunitense ha riscattato la sconfitta nell’unico precedente nel circuito maggiore nella finale dell’Atp 250 di Winston-Salem, dove Sonego ha messo in bacheca il suo quarto trofeo Atp.

Michelsen inizia dunque il 2025 sulla falsariga della stagione appena conclusa in cui ha completato 34 vittorie nel circuito Atp (14 in più del ventinovenne azzurro), raggiungendo, oltre alla finale di Winston-Salem, anche quella sull’erba di Newport (ATP 250), in cui ha sciupato un match point contro il connazionale Marcos Giron. Nei quarti di finale se la vedrà con il qualificato Nishesh Basavareddy, suo amico di infanzia e n. 133 al mondo, per la prima volta così avanti in un torneo Atp.

Atp Auckland, Nardi sconfitto da Bergs

Nardi (90) si è arreso invece 6-1 6-4 al belga Zizou Bergs (66), il suo best ranking toccato lo scorso novembre, che aveva sconfitto in finale al Challenger nell’Academy di Rafa Nadal a Maiorca, a settembre 2022 dopo una battaglia di tre ore e nove minuti. Si ferma così la serie di otto vittorie consecutive, a tutti i livelli, del pesarese vincitore del Challenger di Rovereto nel suo ultimo torneo del 2024. Il 25enne di Lommel giocherà per la quarta volta un quarto di finale Atp, contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Nardi, che ad Indian Wells è passato alla storia come il giocatore di più bassa classifica (n.123) a battere Novak Djokovic (al tempo n. 1) in un Masters 1000 o in uno Slam e a maggio, si è anche spinto fino alla 70esima posizione, proseguirà la stagione con la storica “prima volta” in main draw all’Australian Open, dove l’anno scorso si era fermato nelle qualificazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata