L’Italia dice addio nei quarti di finale alla United Cup, il torneo di tennis per squadre nazionali miste maschili e femminili giunto alla terza edizione e in corso alla “Ken Rosewall Arena” di Sydney, in Australia. La squadra azzurra è stata eliminata dalla Repubblica Ceca con un secco 2-0. Fatali le sconfitte in singolare di Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.

Nel primo match, Paolini, numero quattro al mondo, è stata battuta con un doppio 6-2 da Karolína Muchová, attualmente numero 22 del ranking WTA, ma in passato numero 8. La 28enne ceca si conferma una vera e propria bestia nera per l’azzurra, considerato che ha vinto tutti e cinque i confronti diretti finora disputati.

In seguito Cobolli ha ceduto ancor più nettamente a Tomáš Macháč. Il 24enne ceco si è imposto 6-1, 6-2 in meno di un’ora di gioco. La Repubblica Ceca, che era stata ripescata come una delle due migliori seconde, affronterà in semifinale gli Stati Uniti.

La United Cup è una competizione a squadre mista che ha inaugurato la nuova stagione agonistica. Gli azzurri, finalisti nell’edizione del 2023 (la prima del torneo) stoppati dagli Stati Uniti nei round robin del Gruppo D avevano battuto Svizzera e Francia perdendo un set soltanto in sei incontri.

