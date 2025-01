Il carrarino numero 2 del seeding si è qualificato per i quarti di finale superando il canadese Gabriel Diallo

Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti all’ATP 250 di Hong Kong, uno dei tornei di preparazione all’Australian Open. Il carrarino, numero 2 del seeding, si è qualificato per i quarti di finale superando il canadese Gabriel Diallo 6-4, 6-3 in poco meno di un’ora e mezzo di gioco. Nel prossimo turno Musetti affronterà lo spagnolo Jaume Munar.

Si ferma invece agli ottavi di finale l’avventura di Matteo Arnaldi all’ATP 250 di Brisbane. Il sanremese ha ceduto in due tiebreak al bombardiere americano Reilly Opelka, in tabellone con il ranking protetto dopo un anno e mezzo di infortuni. Proprio Opelka affronterà nei quarti Novak Djokovic, che si è sbarazzato con un doppio 6-3 di Gael Monfils, sconfitto per la 20esima volta in altrettanti confronti diretti.

