Jannik Sinner ‘Paperone’ del 2024 nel circuito Atp: l’azzurro è il giocatore che ha guadagnato di più. Durante le festività natalizie sono stati resi noti i dati relativi ai montepremi finali del circuito maschile per l’anno 2024 ed il numero uno del mondo, che quest’anno ha conquistato otto titoli – tra cui i suoi primi due Slam (Australian Open e US Open) e le Nitto ATP Finals – domina anche questa classifica con 19.735.703 dollari.

La classifica dei guadagni

Oltre all’azzurro, nel club dei guadagni ad otto cifre ci sono anche il tedesco Alexander Zverev (n.2 Atp) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 Atp), che hanno accumulato rispettivamente 11.501.623 e 10.358.429 dollari.

La classifica dei giocatori più ricchi del 2024 ricalca più o meno fedelmente il ranking di fine anno: uniche differenze lo scambio diposizione tra Rublev e Djokovic (favorevole al russo) e l’inserimento nella top ten di Tsitsipas al posto di Dimitrov. Il totale di Sinner per il 2024 è in realtà il secondo più alto montepremi per una singola stagione nella storia dell’Atp dopo il record di 21.646.145 dollari guadagnati da Novak Djokovic nel 2015.

Per quanto riguarda invece Carlos Alcaraz, avendo guadagnato 10.102.330 dollari nel 2022 e 15.196.504 dollari nel 2023, ha incamerato 10 milioni di dollari o più per tre stagioni consecutive: lo spagnolo è solo il secondo tennista nella storia dell’Atp ad esserci riuscito. Meglio di lui solo Nole, che ha centrato il traguardo per sei stagioni consecutive (2011-2016).

