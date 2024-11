I ragazzi guidati da Volandri vanno a caccia della seconda 'insalatiera' consecutiva

Nuovo appuntamento con la storia per l’Italia del tennis che va a caccia della seconda Coppa Davis consecutiva. Gli azzurri affrontano in finale l’Olanda, già battuta quest’anno nei gironi di Bologna. Apre il programma il primo singolare Berrettini-Van de Zandschulp, poi Sinner-Griekspoor.

AGGIORNAMENTO Berrettini batte Van de Zandschulp in due set, Italia avanti 1-0

Italia avanti 1-0 nella finale di Coppa Davis contro l’Olanda. Nel primo match di singolare Matteo Berrettini ha battuto Botic Van de Zandschulp in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 18 minuti di gioco. Ora nel secondo singolare Jannik Sinner giocherà per dare il secondo titolo consecutivo all’Italia: il suo avversario è Tallon Griekspoor.

Primo singolare Berrettini-Van de Zandschulp

A Malaga, sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, la sfida per il titolo di Coppa Davis tra Italia e Olanda ripropone il confronto già andato in scena a settembre a Bologna nella fase a gironi. I due capitani hanno sciolto le riserve e comunicato i due singolaristi e l’eventuale coppia di doppio che scenderanno in campo. Nel primo singolare, in programma alle 16 Matteo Berrettini se la vedrà con Botic Van de Zandschulp (precedenti 4-0 per il romano). A seguire al sfida tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor (precedenti 5-0 per l’altoatesino). Per il doppio Simone Bolelli/Andrea Vavassori contro Wesley Koohlof/Botic Van de Zandschulp.

Italia ed Olanda si incrociano per la terza volte nelle ultime due edizioni della Coppa: si erano infatti già affrontate nei quarti di finale l’anno scorso e nella fase a gironi delle Finals a settembre. Da quando i Paesi Bassi hanno vinto il primo incontro nel 1923, l’Italia non ha più perso nelle 9 sfide successive. È la prima volta, però, che si giocano il titolo.

Nei due precedenti più recenti nei quarti di finale del 2023, Botic van de Zandschulp ha sconfitto Matteo Arnaldi prima che Jannik Sinner superasse Tallon Griekspoor e poi, in coppia con Lorenzo Sonego, ancora Griekspoor e Welsey Koolhof nel doppio decisivo.

Nel Gruppo A di Bologna, nella fase a gironi delle Finals di settembre, Matteo Berrettini ha sconfitto Van de Zandschulp e Flavio Cobolli ha battuto Griekspoor, prima che Van de Zandschulp e Koolhof si imponessero su Simone Bolelli e Andrea Vavassori permettendo all’Olanda di agguantare il secondo posto nel gruppo proprio alle spalle degli azzurri. È la prima volta, da quando è stato introdotto il nuovo format (2019) che due nazioni che si sono incontrate nella fase a gironi si affrontano di nuovo nella fase ad eliminazione diretta.

