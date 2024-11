L'azzurra ha perso in tre set 6-3 4-6 4-6

Jasmine Paolini perde in tre set contro la polacca Iga Swiatek (numero due al mondo della classifica Wta) nel secondo singolare delle semifinali della Billie Jean King Cup, in corso a Malaga. Paolini parte bene e vince il primo set per 6-3 ma cede nel secondo e nel terzo (entrambi terminati 6-4 in favore della polacca). Decisivo per la semifinale sarà il doppio che vedrà Errani e Paolini affrontare Frech e Kawa.

