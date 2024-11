Ecco i due gruppi del torneo al via domenica a Torino. L'azzurro numero uno del mondo evita Alcaraz

E’ stato effettuato il sorteggio dei gironi delle Atp Finals 2024 al via domenica a Torino. Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex De Minaur nel gruppo ‘Ilie Nastase’. Evitato dunque per il tennista azzurro numero uno al mondo l’incrocio con lo spagnolo Carlos Alcaraz, che affronterà nell’altro gruppo ‘John Newcombe’ Alexander Zverev, Casper Ruud e Andrey Rublev.

Gaudenzi: “Evento fantastico”

“Noi di Atp siamo contentissimi. Sono contenti i giocatori, gli spettatori e tutti gli stakeholder del tennis. Abbiamo deliberato un evento fantastico, e sono orgoglioso di esser riuscito a farlo in Italia, c’è un po’ di fortuna nell’avere un italiano numero uno al mondo ma anche questo è frutto di tanto lavoro”, ha detto il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 delle Atp Finals. “Il 2023 è un anno da record e sono sicuro che anche nel 2024 batteremo tutti record – ha proseguito – Questo evento sta migliorando di anno in anno, la crescita del tennis è fenomenale in Italia e anche nel mondo. Come Atp Tour abbiamo avuto un record di incassi di biglietteria, di partecipazione e anche di audience televisiva su tutte le categorie, i 1000, i 500 e i 250. Il tennis è in crescita e funziona a livello globale nel mondo”.

Binaghi: “Edizione da record”

“Abbiamo fatto un grande lavoro insieme per una manifestazione ancora più grande, che anche quest’anno, per il secondo anno di fila, batte il record di presenze e spettatori paganti a livello di una manifestazione indoor nel nostro paese. La capienza è ampliata rispetto allo scorso anno, abbiamo oggi un riempimento di circa il 99%“, ha evidenziato il presidente della Fitp Angelo Binaghi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata