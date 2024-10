Foto di archivio

L'azzurra ha battuto la russa Erika Andreeva: oggi impegnata anche nel doppio con Errani

Jasmine Paolini fa un altro passo verso la qualificazione alle Wta Finals. La toscana si è guadagnata un posto ai quarti di finale al Dongfeng Voyah – Wuhan Open, Wta 1000 sul duro in scena appunto a Wuhan, in Cina. L’azzurra, testa di serie numero 3 e numero 5 del ranking, ha battuto la russa Erika Andreeva, sedicesima testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 12 minuti. Domani Paolini affronterà ai quarti la vincente della sfida tra Qinwen Zheng e Leylah Fernandez.

L’azzurra tornerà in campo oggi negli ottavi di finale del doppio femminile con Sara Errani contro la coppia formata da Ekaterina Alexandrova e Katerina Siniakova.

