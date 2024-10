Il campione svizzero: "Speravo che questo giorno non arrivasse mai”

Rafael Nadal dice addio al tennis. La leggenda del tennis saluta dopo 22 anni di carriera e 92 titoli conquistati, di cui 22 del Grande Slam. “Speravo che questo giorno non arrivasse mai“, il commento del suo suo eterno rivale e amico Roger Federer sotto il post in cui Rafa annuncia il ritiro. “Leggenda di tutti i tempi”, lo definisce Darren Cahill, il coach di Jannik Sinner, mentre Cristiano Ronaldo scrive. “Hai ispirato milioni di persone”.

Federer a Nadal: “Speravo che questo giorno non arrivasse mai”

“Che carriera Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i tuoi incredibili successi nello sport che amiamo. È stato un onore assoluto!“. Così sui social uno dei suoi storici rivali, Roger Federer, ha commentato l’annuncio del ritiro dall’attività agonistica di Rafa Nadal.

Lo zio Toni: “Ho sempre creduto diventasse un campione”

“Non mi sarei mai aspettato che Rafa potesse ottenere tutto ciò che ha ottenuto, ho sempre creduto che mio nipote sarebbe stato un grande giocatore perché volevo crederci, perché credo che sia l’unico modo per essere motivati nella vita”. Così Toni Nadal, zio e allenatore di Rafa Nadal, nel commentare a TVE l’annuncio del ritiro del campione spagnolo. “Ma fin da giovanissimo ho visto in lui una capacità di concentrazione, attenzione, ottime condizioni di coordinazione, un buon fisico e tutto questo mi ha portato a pensare che potesse dedicarsi allo sport. Quando nel 2005 la sua carriera è stata praticamente finito perché gli è stata diagnosticata una malattia per un problema congenito al piede, abbiamo cominciato ad avere dubbi su quanto lontano sarebbe riuscito ad arrivare. Nonostante abbia giocato in tante occasioni con problemi, ha sempre saputo tirare fuori la sua versione migliore e quello è ciò che ha trasmesso in tutti questi anni”, ha aggiunto. “Alla fine sapevamo che prima o poi Rafa avrebbe dovuto annunciare il ritiro. È un giorno triste perché quando smetti di fare quello che hai fatto per così tanto tempo e che ti ha dato così tanto felicità, è un giorno triste ma anche un giorno di successo”, ha concliso.

Darren Cahill: “Nadal leggenda di tutti i tempi”

“Possedeva tutte le qualità di un atleta che vuoi che i tuoi figli provino ed emulino. Gentilezza, rispetto, laborioso, leale, generoso, convinzione e volontà di lottare per ogni singolo punto. Un modello. Un’ispirazione per ogni generazione e leggenda di tutti i tempi. Ben fatto, Rafa”. Così su X il coach di Jannik Sinner, Darren Cahill, sul ritiro di Rafa Nadal.

Possessed every quality in an athlete that you want for your own kids to try & emulate Kindness, respect, hard-working, loyal, generous, belief & a willingness to fight for every single point. A role model An inspiration to every generation & all-time legend Well done, Rafa 👏 https://t.co/rIZCXwBNdn — Darren Cahill (@darren_cahill) October 10, 2024

Cristiano Ronaldo a Nadal: “Hai ispirato milioni di persone in tutto il mondo”

“Rafa! Che incredibile carriera hai avuto! La tua dedizione, passione e incredibile talento hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo. È stato un onore essere testimone del tuo viaggio e poterti definire un amico”. Così Cristiano Ronaldo nel messaggio social dedicato a Nadal, che oggi ha annunciato il ritiro. “Congratulazioni per la tua straordinaria carriera”, ha aggiunto il portoghese.

Sinner: “Ritiro Nadal notizia triste, ci ha dato tanto”

“Sono stato molto fortunato a poter conoscere Rafa Nadal di persona, è davvero un uomo incredibile“. Così Jannik Sinner commentando l’annuncio del ritiro di Rafael Nadal in conferenza stampa a Shanghai dopo la vittoria su Daniil Medvedev. “Il suo ritiro è una notizia triste per tutto il mondo del tennis e non solo – ha detto ancora il numero 1 al mondo – Naturalmente sappiamo tutti che giocatore è stato, e che lezioni ha insegnato a noi giovani su come comportarci in campo, come affrontare le situazioni dure. Ci ha regalato tante emozioni quando l’abbiamo visto giocare. Ci ha anche dimostrato come rimanere umili, non è cambiato con il successo, ha scelto le persone giuste intorno lui, ha creato una grande famiglia. Ci ha dato tante grandi cose, chiaramente è duro ricevere una notizia così, ma d’altro canto tutto quello che ha un inizio ha anche una fine. Ma solo lui, ora, sa come si sente”.

Bertolucci: “Nadal esempio meraviglioso per sport mondiale”

La notizia “non era così inattesa, era solo questione di tempi e modi ma ci ha comunque rovinato la giornata. Nadal è stato sempre un esempio meraviglioso non solo per il tennis, ma per lo sport mondiale: per la qualità eccezionale del suo gioco, per il comportamento in campo, la disponibilità, il cuore, la determinazione, l’applicazione al lavoro”. Così Paolo Bertolucci, il ‘braccio d’oro’ del tennis azzurro, ospite a Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, sul ritiro dal tennis annunciato oggi da Rafa Nadal. “Dove va inserito nell’olimpo del tennis? Molto molto in alto. Al di là dei numeri, è stato un giocatore meraviglioso in campo e fuori. Poi a qualcuno può magari piacere più stilisticamente Federer, però ci sono i titoli e i titoli fanno fede. Un giocatore che porta a casa 22 Slam, di cui 14 a Parigi, non può che stare in alto, in alto, in alto”, ha spiegato. “Il risultato che descrive meglio la carriera di Nadal? Le due vittorie a Wimbledon. Fin dalla prime battute di carriera si era capito subito che fosse un grandissimo giocatore da terra battuta, ma che avrebbe incontrato difficoltà sul veloce e ancora di più a Wimbledon. Ne ha vinti due, a dimostrazione della grandezza di un giocatore di fronte al quale bisogna solo togliersi il cappello”, ha continuato Bertolucci. “Cosa può insegnare Nadal alle nuove generazioni? I giovani, tra cui Sinner e Alcaraz, sono cresciuti seguendo l’esempio dei Fab Four, su questo non ci piove. Lo vedi dalla serietà e dalla maturità di ragazzi poco più ventenni in grado di gestire team in maniera personale. Non hanno dietro una squadra come hanno negli altri sport, si autogestiscono in maniera esemplare e lo hanno imparato a grazie alla strada tracciata dai grandi come Nadal”, ha aggiunto.

Volandri: “Ritiro Nadal fa male, spero non rinunci a finale Davis”

“Il suo ritiro fa male. Ci ha insegnato tanto, tantissimo, a partire dalla cultura dello sport che non è solo sacrifici ma passione. Nadal è uno dei giocatori più sportivi di sempre. Speriamo di vederlo in campo nella finale di Davis a Malaga: se ci sarà è solo perché sarà competitivo”. Così Filippo Volandri, capitano della Nazionale di tennis, intervenendo a un panel del Festival dello sport di Trento facendo riferimento alla decisione di Rafa Nadal di ritirarsi.

Real Madrid: “Ammirazione e affetto per leggenda sport spagnolo”

Il Real Madrid omaggia Rafa Nadal nel giorno dell’annuncio del ritiro dal mondo del tennis: “Il Real Madrid – si legge in una nota – il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione vogliono mostrare la loro ammirazione e affetto per una delle più grandi leggende dello sport spagnolo e mondiale di tutti i tempi. Per noi e per tutto il madridismo è e sarà sempre motivo di orgoglio che una leggenda come Rafa Nadal rappresenti il nostro club come membro onorario del Real Madrid. Dal Real Madrid vogliamo anche dimostrargli la nostra gratitudine per il suo madridismo e per aver diffuso i valori del nostro club in tutti gli angoli del mondo.” Anche il presidente del club, Florentino Perez, ha voluto manifestare un pensiero sul ritiro di Nadal: “Rafa Nadal è anche motivo di orgoglio per il nostro Paese ed è un esempio dei valori essenziali dello sport, con i quali ha forgiato tutta la sua straordinaria carriera”.

Inter omaggia Nadal: “Grazie per spettacolo che ha regalato”

“Re della terra rossa, grazie per lo spettacolo che ci hai regalato in questi anni“. Così su X l’Inter rende omaggio a Rafa Nadal dopo l’annuncio dell’addio all’attività agonistica del tennista spagnolo. Il post è accompagnato da una foto in cui si vedono Nadal e gli ex calciatori nerazzurri: Santiago Solari, Esteban Cambiasso, Javier Zanetti e Hernan Crespo.

Re della terra rossa, grazie per lo spettacolo che ci hai regalato in questi anni 🖤💙🐐 @RafaelNadal pic.twitter.com/rm8UnadBNM — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 10, 2024

Garbin: “Nadal ha insegnato a tutti cultura dello sport”

“Non ci sono dubbi. Nadal ci ha insegnato tanto. Soprattutto che a volte bisogna anteporre le difficoltà personali, ha superato grandissimi ostacoli. Ha insegnato la cultura dello sport e credo che tanti dei campioni di oggi abbiano capito che è importante fare le cose con il sorriso”. Così Tatiana Garbin, capitana della squadra femminile della Nazionale di tennis, intervenendo a un panel del Festival dello sport di Trento, facendo riferimento alla decisione di Rafa Nadal di ritirarsi.

Kyrgios: “Non ritirarti, voglio giocare ultima volta con te”

“Rafa, non ritirarti, voglio giocare con te un’ultima volta”. La curiosa richiesta arriva da Nick Kyrgios, non nuovo a uscite particolari sui social. L’australiano, che ultimamente si è distinto per gli attacchi a Jannik Sinner, ha reso omaggio a Nadal che oggi ha annunciato il ritiro. “Abbiamo avuto le nostre divergenze, ma sei stato un guerriero incredibile, ti auguro il meglio e buona fortuna per qualunque cosa accada”, ha scritto. “Ho avuto degli incubi che mi hanno svegliato pensando a Rafa. Mi mancheranno. Era una motivazione, un’ispirazione. Ci sono persone che tirano fuori il meglio di te. Eri una di quelle persone”, ha aggiunto Kyrgios.

