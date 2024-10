Lo spagnolo annuncia l'addio al tennis: nel settembre 2022 scoppiò in lacrime durante la Rod Laver Cup che segnò la fine della carriera del campione svizzero

Con il ritiro annunciato oggi da Rafael Nadal il mondo del tennis si appresta a salutare il secondo ‘Big Three’ dopo Roger Federer. Le storie e le carriere sportive dei due fenomeni sono da sempre intrecciate. Lo spagnolo vinse il suo primo torneo dello Slam nel 2009 battendo in finale proprio lo svizzero, che scoppiò in lacrime per la sconfitta. Tra i due è nata poi un’amicizia che non è stata scalfita da qualche inevitabile incomprensione e nemmeno dal passare del tempo.

Oltre alle immagini delle loro imprese sportive, difficile non ricordare il momento andato in scena alla O2 Arena di Londra nel giorno del ritiro di Federer alla Rod Laver Cup: lo svizzero e lo spagnolo che piangono tenendosi per mano, un’immagine già entrata nella storia del tennis. E chissà che non possa ripetersi ora che è Nadal ad appendere la racchetta al chiodo. Intanto, non si è fatto attendere a lungo il messaggio di Federer al mancino di Manacor dopo l’annuncio del ritiro: “Che carriera Rafa! -esclama oggi Federer- Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i tuoi incredibili successi nello sport che amiamo. E’ stato un onore assoluto!”.

