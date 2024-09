Il numero 1 del ranking sfida il russo Safiullin. Eliminata Cocciaretto

Tanti italiani e italiane in campo ai tornei Atp e Wta di Pechino. Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale del torneo superando per 6-4 6-2 il qualificato russo Pavel Kotov, numero 63 del mondo. Ora ai quarti l’azzurro attende il vincente della sfida tra l’ex numero 1 del mondo Daniil Medvedev e il francese Adrian Mannarino. In campo in questo momento il numero 1 del ranking Jannik Sinner contro un altro russo, Roman Safiullin. La sfida si tiene proprio nelle ore in cui la Wada ha annunciato ricorso sul caso-Clostebol, da cui il tennista azzurro sembrava essere definitivamente uscito dopo l’assoluzione da parte dell’Itia, che lo aveva definito “senza colpa o negligenza”.

Paolini avanza, fuori Cocciaretto

Esordio complicato ma vincente per Jasmine Paolini. La 28enne di Bagni di Lucca, n.5 WTA e terza testa di serie, è entrata in gara direttamente al secondo turno battendo in rimonta per 1-6 7-5 6-4, dopo oltre due ore di lotta, la danese Clara Tauson, 21enne di Copenaghen, n.72 del ranking (ma con un ‘best’ di n.33 un paio di stagioni fa), mai affrontata prima in carriera. Per Jasmine si è trattato della 37esima vittoria in stagione. Paolini al terzo turno (ottavi) giocherà contro la polacca Magda Linette, n.45 del ranking e 31 del seeding. Fuori invece Elisabetta Cocciaretto. La 23enne di Fermo, n.55 Wta, dopo l’esordio in rimonta l’australiana Rodionova, n.114 Wta, promossa dalle qualificazioni, ha ceduto per 6-4 6-7(6) 6-3, dopo una battaglia di quasi due ore e tre quarti, alla belga Elise Mertens, n.29 del ranking e 24 del seeding.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata