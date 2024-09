Il 28enne romano ha battuto l'olandese Botic van de Zandschulp per 6-3, 6-3. Out Luciano Darderi

Esordio vincente per Matteo Berrettini nel torneo Atp 500 sul cemento di Tokyo. Il 28enne romano, n.45 del ranking Atp, ha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp per 6-3, 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Al secondo turno Berrettini troverà dall’altra parte della rete il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz, n.7 del ranking e primo favorito del seeding, e il francese Athur Fils. Fuori, invece, Luciano Darderi: il 22enne, n.41 Atp, è stato sconfitto per 6-4, 6-4 in poco più di un’ora e tre quarti di gioco dall’argentino Mariano Navone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata