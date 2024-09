Il campione greco, tifoso del Grifone, si è riscaldato con la squadra e ha fatto qualche tiro in porta

Show di Stefanos Tsitsipas prima del match di Serie A tra Genoa e Roma. Il tennista greco, numero 12 del mondo ed ex numero tre, è un grande tifoso della squadra rossoblù e oggi ha avuto l’occasione di riscaldarsi con i giocatori e di fare qualche tiro in porta al Marassi, prima dell’inizio della partita valida per la quarta giornata di campionato. L’atleta di Atene ha anche conquistato il pubblico genoano che lo ha applaudito e salutato.

