L'australiano continua a punzecchiare l'azzurro dopo gli attacchi per il caso doping

Nick Kyrgios continua a punzecchiare Jannik Sinner. L’australiano si è complimentato via social con Taylor Fritz, sconfitto dall’azzurro nella finale degli Us Open. Nessun complimento, invece, al vincitore.

Head up champ 🙏🏽🗣️ what a couple weeks @Taylor_Fritz97 – should be extremely proud of you https://t.co/Gq4AqpDcvr — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 8, 2024

“A testa alta, campione. Che due settimane hai fatto, devi esserne orgoglioso”, il messaggio di Kyrgios, che negli ultimi giorni aveva attaccato Sinner per il caso doping e rivolgendo parole sessiste verso Anna Kalinskaya, fidanzata dell’azzurro e sua ex compagna. Le parole dell’australiano, come prevedibile, sono state criticate da parecchi utenti sui social.

Il caso

Il tennista australiano su su X (ex Twitter) aveva chiesto ai suoi follower chi sarebbe stato il vincitore degli US Open, limitando le opzioni ai due finalisti, Taylor Fritz e Sinner. Tuttavia, accanto al nome dell’altoatesino, Kyrgios ha aggiunto tre emoticon: la bandiera italiana, un flacone e un guanto. Il riferimento è al Clostebol, un agente anabolizzante a cui il numero uno del ranking Atp è stato trovato positivo due volte ma non a causa di un’assunzione. La sostanza è passata dalla pelle del fisioterapista che ne aveva fatto uso a quella del tennista senza che quest’ultimo lo sapesse.

WHO YOU GOT? — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 7, 2024

Sotto il sondaggio si sprecano commenti di critica sia per Kyrgios sia per Sinner. Tra le foto pubblicate ce n’è un’altra, in cui appare l’attuale fidanzata di Sinner, la tennista russa Anna Kalinskaya. Kyrgios ha commentato l’immagino con un caustico “second serve” (“secondo servizio”). Modalità di cattivo gusto scelta per evidenziare che prima di stare con Sinner, Kaliskaya era fidanzata con l’australiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata