Per l'altoatesino ora sfida a Daniil Medvedev nei quarti

Jannik Sinner vola ai quarti di finale degli US Open battendo il numero 14 nel ranking Tommy Paul per 7-6 (3), 7-6 (5), 6-1. Ai quarti di finale l’altoatesino sfiderà il russo Daniil Medvedev.

Sinner è l’unico giocatore con almeno un quarto di finale all’attivo in tutti gli Slam nel 2024. L’azzurro ha vinto un match non facile, che Paul per i primi due set ha interpretato nella maniera migliore possibile. Sinner ha recuperato da sotto 1-4 nel primo set, da sotto 3-4 nel tie-break del secondo set iniziati con sei dei primi otto punti andati al giocatore in risposta. Ha saputo alzare il suo livello nei momenti importanti e destabilizzare un avversario che ha messo alla prova la condizione atletica, mentale e tecnica di Sinner. E l’azzurro ha superato l’esame.

Dal 2000, solo grandi campioni sono riusciti a raggiungere almeno i quarti in tutti gli Slam di una singola stagione. L’elenco comprende Novak Djokovic (8 volte: 2010-15, 2021, 2023), Roger Federer (8: 2005-12), Rafael Nadal (5: 2008, 2010-11, 2018-19), Andy Murray (4: 2011-12, 2014, 2016), David Ferrer (2: 2012-13), Stan Wawrinka (1: 2015) e Andre Agassi (1: 2001).

Sinner: “Ho alzato livello quando contava, con Medvedev sarà dura”

“La partenza non è stata delle migliori ma sono riuscito a rimanere concentrato, la chiave oggi è stata restare nel primo set. Sono in crescita e anche stasera, prima volta in un match serale contro un americano, ho visto cose positive; ho battuto un giocatore molto forte che sa fare tutto, si muove bene, è solido e serve bene”. Così Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria contro Tommy Paul agli Us Open. “E’ sempre un onore far parte di queste partite, nei match serali senti tanta responsabilità ma è importante rendersi conto che per fare una bella partita servono due giocatori. Sono felice di essere riuscito ad alzare il livello quando serviva e di essere di nuovo in un quarto di finale Slam. Per me vuol dire tanto”, ha aggiunto l’azzurro come riporta Supertennis.

