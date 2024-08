Decisione apparsa inevitabile dopo il caso della positività del numero uno al mondo al clostebol

Jannik Sinner ha deciso: il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore atletico Umberto Ferrara non lavoreranno più con lui. Secondo quanto apprende LaPresse, la decisione che era nell’aria è stata presa dall’azzurro prima dell’esordio all’Us Open, dove i due ormai ex componenti del suo staff non sono comunque presenti.

Una decisione probabilmente dolorosa per il numero uno del mondo, ma apparsa inevitabile dopo il caso della sua positività al clostebol emerso pubblicamente nei giorni scorsi e già chiuso dall’International Tennis Integrity Agency con la sua assoluzione e la sola cancellazione dei punti conquistati da Sinner a Indian Wells. La contaminazione involontaria, secondo quanto confermato dalla stessa Itia, è avvenuta durante un massaggio a Sinner di Naldi, che aveva una curato una ferita a un dito con una pomata acquistata da Ferrara.

