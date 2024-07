Il campione spagnolo è stato eliminato oggi dai Giochi dal suo storico rivale serbo

“Rafa è il tuo ultimo match della carriera nel singolare?“. Alla domanda che tutti gli pongono da mesi, il Nadal in versione a cinque cerchi sbotta e, anche se con la sua consueta pacatezza, rimanda al mittente il ‘de profundis’ sulla sua spettacolare carriera: “Ogni singolo giorno mi chiedete se mi ritiro. Provo a fare del mio meglio ogni giorno, quando deciderò di ritirarmi ve lo farò sapere“, replica stizzito il maiorchino in zona mista al di là del Court Philippe-Chatrier dove ha da poco perso al secondo turno con l’eterno rivale Novak Djokovic.

E poco importa se resta ancora il sogno di una medaglia con la maglia spagnola nel doppio con Alcaraz, la domanda delle domande resta quella. Così come finora la risposta, anche se stavolta suona come un aut aut: “Non potete aspettarmi sempre dopo ogni partita con questo pensiero, lascia o non lascia. Mi sono divertito per tanti anni – conclude rispondendo alla stampa internazionale – ho sofferto con tanti infortuni negli ultimi due anni, quindi se dovessi sentirmi che non sono più abbastanza competitivo, deciderò di ritirarmi e ve lo farò sapere. Ma fino a quel momento non potete chiedermi sempre se mi ritiro oppure no”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata