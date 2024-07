L'azzurro ribalta il match dopo aver perso il primo set. 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 il punteggio finale

Lorenzo Musetti approda ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L’azzurro, numero 25 della classifica Atp, si è imposto sul francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 58 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 6-2 in poco più di due ore. E’ il terzo azzurro ad approdare ai quarto in questa edizione dopo le vittorie di ieri di Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Eguagliato il record di presenze italiane nei quarti di uno Slam: 3 come nel 1948 al Roland Garros.

Sognavo questo momento da bambino

Al termine del match il tennista italiano ha poi dichiarato: “Sognavo questo momento fin da quando ero bambino. Ho una splendida famiglia che mi sostiene nell’inseguire questo sogno. Devo ringraziare Simone [il coach Tartarini, ndr), senza di lui niente di questo sarebbe possibile, e tutto il mio team. La mia famiglia, la mia fidanzata. E’ un grandissimo giorno per me, sono fiero di questa vittoria contro un avversario molto duro. All’inizio ho fatto fatica, non potete immaginare quanto sia difficile rispondere a un servizio come il suo. Oggi è un giorno davvero speciale”. “L’ultimo anno è stato pieno di sfide, con tante esperienze nuove come la gravidanza di Veronica e l’essere diventato padre per la prima volta. Non ho mai smesso di lavorare e di crederci. Tutte le persone intorno a me mi hanno spinto a fare sempre meglio e questi sono i risultati”, ha aggiunto Musetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata