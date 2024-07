La statunitense n°13 del mondo ha avuto un problema agli adduttori

Jasmine Paolini approda ai quarti di finale del torneo di Wimbledon dopo lo sfortunato ritiro della statunitense Madison Keys sul 5 pari del terzo set. La n°13 del mondo ha subìto un infortunio agli adduttori e non è riuscita a concludere il match: in vantaggio 5-4 al quinto ha chiesto l’intervento del medico ma al suo rientro la situazione non è cambiata e ha dovuto lasciare il Centrale tra le lacrime. Paolini, al sua primo quarto di finale a Wimbledon, si era imposta nel primo set 6-3 per cedere al tie break nel secondo 7-6 (6).

L’azzurra al prossimo turno se la vedrà con la vincente della sfida tutta statunitense tra Emma Navarro e Coco Gauff.

