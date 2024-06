Lo spagnolo n° 3 del mondo è a caccia del terzo Slam della carriera mentre per il tedesco n° 4 Atp si tratta della seconda finale in un Major

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sono in campo per la finale del Roland Garros, secondo torneo Slam della stagione. Lo spagnolo ha aperto le danze vincendo il primo set per 6-3, poi il tedesco ha rimontato conquistando i due parziali successivi per 6-2 7-5.

Il campione 21enne è a caccia del terzo Slam della carriera dopo Wimbledon e gli Us Open mentre per il tedesco n° 4 Atp si tratta della seconda finale in un Major dopo quella persa nel 2020 a Flushing Meadows contro Dominic Thiem. L’ultimo incrocio tra i due risale ai quarti di Indian Wells, vinto rapidamente dal fuoriclasse di El Palmar per 6-3 6-4.

10th meeting. 4th in a Grand Slam. For a 1st Roland-Garros title.#RolandGarros pic.twitter.com/T2azJ96h6a — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata