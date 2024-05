Esordio anche nel torneo di doppio per Paolini ed Errani, reduci dalla vittoria a Roma

Giornata trionfale quella di ieri al Roland Garros per il tennis italiano. Avanzano al turno successivo tutti gli azzurri scesi in campo, in una giornata contraddistinta dalla pioggia che ferma il programma per gran parte del giorno.

Bella vittoria per Flavio Cobolli contro il giovane talento serbo Medjedovic, sconfitto per 6-2 6-3 6-7 6-3, così come per Giulio Zeppieri, capace di rimontare l’idolo di casa Mannarino e di portare a casa la sua partita con il punteggio di 4-6 6-2 6-1 6-2. Molto bene anche Luciano Darderi, che sconfigge in tre set l’australiano Hijikata 6-3 7-6 6-1. Notizie positive arrivano anche dal tabellone femminile, dove Sara Errani liquida la slovacca Schmiedlova per 6-3 6-2.

In totale sono undici i rappresentanti del nostro Paese ad accedere al secondo turno, un record assoluto. E oggi si torna in campo, con Jannik Sinner che chiuderà la giornata sul Centrale sfidando il francese Gasquet. In precedenza, dalle 11, in campo ci saranno Matteo Arnaldi (sfida a Muller, giustiziere di Luca Nardi al primo turni) e Lorenzo Sonego, che affronterà il cinese Zhang. Nel tabellone femminile, alle 16.30 Elisabetta Cocciaretto affronterà la spagnola Bucsa, mentre per quanto riguarda il torneo di doppio esordio per le vincitrici del torneo di Roma, Jasmine Paolini e Sara Errani.

