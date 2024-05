Il nostro Paese potrebbe portare fino a undici rappresentanti al secondo turno dello Slam parigino

Prosegue il programma del primo turno del Roland Garros, che oggi vedrà scendere in campo tanti tennisti italiani e il numero 1 del mondo Novak Djokovic, che sfiderà in chiusura di giornata il francese Herbert. I primi due italiani a scendere in campo, alle 12:30, sarannoLuciano Darderi che se la vedrà con l’australiano Hijikata e Giulio Zeppieri, che sfiderà l’idolo di casa Mannarino. Alle 14:30 sarà invece il turno di Flavio Cobolli, reduce da un ottimo torneo di Ginevra, che inconterà il serbo Medjmedovic. Una sola rappresentante italiana oggi nel torneo femminile, con Sara Errani che sfiderà alle 16 la slovacca Schmiedlova.

Ieri è stata intanto una giornata quasi trionfale per il nostro movimento. Buona partenza per Jannik Sinner contro lo statunitense Eubanks, sconfitto in tre set. Vittorie anche per Matteo Arnaldi contro il temibile francese Fils, per Lorenzo Musetti contro il colombiano Galan e per Fabio Fognini contro l’olandese Van de Zandschulp. Sconfitta invece per Mattia Bellucci, che ha però costretto al quinto set il molto più quotato statunitense Tiafoe.

Buone notizie anche in campo femminile, con la vittoria della numero 13 del ranking Jasmine Paolini contro l’australiana Daria Saville e, soprattutto, la splendida affermazione in rimonta di Elisabetta Cocciaretto contro la forte brasiliana Haddad Maia. Contando anche Lorenzo Sonego, uscito vittorioso dalla sfida contro Humbert di domenica, l’Italia potrebbe dunque portare fino a undici suoi rappresentanti al secondo turno dello Slam parigino.

