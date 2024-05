Esordio positivo per gli azzurri in campo lunedì

Non c’è solo Jannik Sinner a portare in alto la bandiera azzurra al Roland Garros. Oltre al n°2 del mondo sono passati al secondo turno dello Slam di Parigi anche Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Jasmine Paolini.

Musetti

Il carrarino, n° 30 del ranking, accede al secondo turno dopo aver superato il colombiano Daniel Elahi Galan, n° 106 Atp. Il match è terminato in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 7-5 in due ore e 27 minuti.

Arnaldi

Matteo Arnaldi, n° 35 del ranking, ha battuto all’esordio in quattro set il francese Arthur Fils, n°38 Atp, con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 6-2 in due ore e 47′ di gioco.

Paolini

Debutto con vittoria per Jasmine Paolini. La tennista azzurra ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 l’australiana Daria Saville, numero 84 Wta. Al secondo turno la n° 15 al mondo, attende la vincente del derby statunitense tra Hailey Baptiste e Kayla Day.

Sinner

Jannik Sinner ha vinto in tre set contro lo statunitense Christopher Eubanks, n° 46 del ranking Atp, per 6-3 6-3 6-4 in due ore e 12′ di gioco. Al secondo turno affronterà il francese Richard Gasquet.

