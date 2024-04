Il piemontese si è arreso al brasiliano Joao Fonseca col punteggio di 7-6 7-5

Esce subito di scena Lorenzo Sonego nel ‘Tiriac Open’ (montepremi complessivo 651.865 euro) l’ATP 250 in corso a Bucarest che segna il ritorno del circuito Atp nella capitale della Romania dopo otto anni di assenza. Il piemontese n.51 del mondo è stato battuto in due set dal brasiliano Joao Fonseca col punteggio di 7-6(5) 7-5 dopo essere stato in vantaggio 4-1 0-30 nel primo set.

