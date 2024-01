Il numero 3 del mondo ha sconfitto in rimonta il tedesco vincendo in cinque set

Sarà il russo Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella finale dell’Australian Open. Il numero 3 del mondo ha sconfitto in rimonta il tedesco, numero 6 del seeding, con il punteggio di 5-7, 3-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5), 6-3 in una battaglia di quattro ore e 18 minuti.

La vittoria di Medvedev fa sfumare la possibilità che Sinner lo possa scavalcare al terzo posto del ranking Atp già dopo il major australiano e salire sul podio del tennis mondiale per la prima volta in carriera. Per riuscirci, Sinner avrebbe dovuto vincere il torneo e contemporaneamente sperare nella vittoria di Zverev. Il bilancio degli scontri diretti tra Sinner e Medvedev al momento è di 6 vittorie a 3 per il russo, che però ha rimediato le tre sconfitte negli ultimi tre incontri giocati nella semifinale delle Atp Finals e nelle finali di Vienna e Pechino.

Terza finale di fila per Medvedev

Medvedev giocherà domenica la terza finale in carriera all’Australian Open dopo le due perse nel 2021 e 2022. “A volte si dice che la terza è fortunata, mi auguro che qui funzioni”, ha detto Medvedev nell’intervista post-gara. Il russo ha definito “impressionante” la performance di Sinner contro il numero uno del mondo Novak Djokovic. “Dovrò innanzi tutto recuperare e cercare di essere al 100 percento, mi auguro che faremo un grande show”, ha aggiunto Medvedev.

