Il numero uno del mondo in un'intervista a Marca: "Se mi sento bene fisicamente e mentalmente sono capace di farcela"

Novak Djokovic alza l’asticella e dopo la conquista delle Atp Finals punta a nuovi record e traguardi. “Voglio vincere quanti più tornei possibile e superare Connors. Ci sono sempre dei record all’orizzonte che possono essere battuti. Per vincere i grandi titoli, però, devo mantenere il livello di intensità, dedizione e motivazione”, ha detto il numero uno al mondo nel corso di una intervista a Marca in cui ha annunciato già il suo prossimo obiettivo, battere il record di titolo vinti nel circuito che appartiene attualmente all’americano Jimmy Connors con 109. Il serbo è a quota 98 e con il livello di gioco mostrato nelle fasi finali delle Atp Finals potrebbe anche riuscirci molto presto. Per quanto riguarda l’altro grande obiettivo che gli rimane, la Olimpiadi di Parigi, e quindi entrare nel novero ristretto dei campioni che hanno realizzato il così detto ‘Golden Slam‘, il numero 1 del Mondo dice: “Mi conosco e so che se mi sento bene fisicamente e mentalmente sono capace di farcela. Non voglio che sembri irrispettoso nei confronti dei miei rivali. So che ci sono migliaia di giocatori che lottano per lo stesso obiettivo, ma so chi sono e credo in me stesso”.

