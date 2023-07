Il toscano affronterà il peruviano Varillas, mentre l'altoatesino inizierà il torneo contro l'argentino Cerundolo. Si ritira Kyrgios, finalista lo scorso anno

Sono due gli azzurri in campo oggi, lunedì 3 luglio, nel day 1 di Wimbledon, terzo Slam stagionale che scatta sui prati dell’All England Club di Londra e che quest’anno distribuirà un montepremi record: 44.700.000 sterline. Nella prima giornata del torneo maschile protagonista è la parte bassa del tabellone, quella presidiata dal 7 volte vincitore Novak Djokovic, dove sono stati sorteggiati anche Sinner e Musetti. Il primo a scendere in campo – alle ore 12 italiane sul Court 14 – è quest’ultimo, n.15 ATP e 14esima testa di serie, che debutterà con il peruviano Juan Pablo Varillas, n.60 del ranking, che lo ha battuto nell’unico precedente, disputato a febbraio nei quarti sulla terra di Buenos Aires. Il Next Gen toscano in questa stagione su erba ha raggiunto due volte i quarti: a Stoccarda (battuto da Tiafoe, che poi avrebbe vinto il titolo) e al Queen’s (fermato da Rune).

Sinner sul campo centrale

Palcoscenico del Centre Court (3° match, dalle ore 14.30 italiane) per Jannik Sinner. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.8 ATP ed ottavo favorito del seeding, esordirà contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, n.110 del ranking, mai affrontato in carriera. Per il 21enne di Buenos Aires si tratta della prima volta nel main draw londinese. L’altoatesino è invece alla terza partecipazione al tabellone principale dei “The Championships” dove vanta i quarti raggiunti lo scorso anno quando si arrese solo a Djokovic dopo essere stato in vantaggio per due set a zero.

Forfait Kyrgios per infortunio al polso

Nick Kyrgios, finalista del singolare maschile dello scorso anno a Wimbledon, è stato costretto a ritirarsi dal ‘Championships’ di quest’anno a causa di un infortunio al polso. In un post sul suo account Instagram, l’australiano ha scritto: “Sono davvero triste nel dire che devo ritirarmi da Wimbledon quest’anno. Ho fatto del mio meglio per farmi trovare pronto dopo l’operazione e per poter calpestare di nuovo i campi di Wimbledon. Durante il mio ritorno, ho avvertito un po’ di dolore al polso a Maiorca”, ha proseguito il tennista aussie. “Per precauzione ho fatto una lastra che mostra un legamento strappato. Ho provato di tutto per poter giocare e sono deluso nel dire che non ho avuto abbastanza tempo per gestirlo prima di Wimbledon. “Tornerò e, come sempre, apprezzo il supporto di tutti i miei fan”, ha spiegato. Kyrgios avrebbe dovuto affrontare il belga David Goffin sul campo numero 1 al primo turno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata