En plein azzurro sui campi monegaschi del Country Club

L’Italia fa l’en plein al Country Club di MonteCarlo. Dopo il successo di Matteo Berrettini a Pasquetta anche gli altri azzurri in tabellone non steccano al debutto e si qualificano al secondo turno del terzo Masters 1000 della stagione. Lorenzo Sonego ha avuto ragione in rimonta di Ugo Humbert al termine di una autentica battaglia dopo esser stato capace di annullare ben quattro match point, più agevole il compito di Lorenzo Musetti e Luca Nardi, che si sono sbarazzati in due set rispettivamente di Valentin Vacherot e Miomir Kecmanovic e si troveranno adesso l’uno contro l’altro in un derby tutto tricolore.L’impresa di giornata spetta a Lorenzo Sonego, numero 45 del ranking, che ha trionfato 3-6, 7-5, 7-5 in una partita disputata sulle montagne russe. La svolta arriva nel decimo gioco quando il giocatore piemontese annulla quattro match point in risposta al francese, sotto gli occhi del capitano azzurro di Coppa Davis Filippo Volandri. Adesso Sonego, che ha festeggiato con la sciarpa del Torino, la sua squadra del cuore, al termine del match, con il pubblico in visibilio sugli spalti, affronterà Daniil Medvedev. Il russo, che ha incantato sul cemento negli States, rappresenta un ostacolo durissimo ma Sonego potrà giocare con la mente libera da pressioni e con l’entusiasmo a mille grazie alla vittoria dell’esordio.

Si scrolla di dosso le delusioni di un inizio 2023 da incubo anche Lorenzo Musetti, che dopo un primo set combattutissimo contro Miomir Kecmanovic, reduce dalla finale nel torneo di Estoril (fermato da Casper Ruud), risolto al tie-break 7-1 ha dilagato nel secondo parziale, complice anche la stanchezza del rivale, per un ‘bagel’ (6-0) che dà fiducia al 21enne di Carrara, chiamato a vedersela adesso nel derby con Luca Nardi. Il 19enne di Pesaro, n. 159 Atp, ha ottenuto infatti la prima vittoria in un ‘1000’ contro la wild card monegasca Valentin Vacherot, numero 357 del ranking, piegato da un doppio 7-5. Il vincente del confronto tra i due italiani troverà dall’altra parte della rete nel match successivo Novak Djokovic, di nuovo in campo dopo aver saltato gli appuntamenti sul cemento statunitense di Indian Wells e Miami per le restrizioni legate alla vaccinazione anti-Covid. Anche se il serbo ha impiegato più del previsto per sbarazzarsi all’esordio del russo Ivan Gakhovc, numero 198 al mondo, battuto in quasi due ore con parziali di 7-6 (5), 6-2. Debutterà in singolare sul ‘rosso’ del Principato nella giornata di mercoledì invece Jannik Sinner, che ha preso confidenza con l’aria di Monaco perdendo il doppio in coppia con Diego Schwartzman, il suo avversario nel secondo turno. La coppia formata dall’italiano numero 8 Atp e dall’argentino n.36 si è arresa di fronte al duo composto dal francese Fabrice Martin e dal tedesco Andreas Mies con il punteggio di 6-4, 6-4. Sfida sull’asse Italia-Argentina anche tra Matteo Berrettini e Francisco Cerundolo. Il giocatore romano dopo un inizio di stagione travagliato spera di ritrovare fiducia sulla terra confermando i segnali di ripresa lanciati a Pasquetta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata