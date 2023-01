La decisione dell'Atp dopo un'indagine interna partita dalle dichiarazioni dell'ex compagna del tennista tedesco, Olya Sharypova

L’Atp ha deciso di non imporre alcuna sanzione per il tennista Alexander Zverev relativamente alle accuse di violenza domestica da parte della sua ex compagna, Olya Sharypova.

Accusato di violenza domestica, Alexander Zverev è stato oggetto di un’indagine interna da parte dell’ATP. Un’inchiesta che non ha potuto provare le accuse della ex . L’ATP ha quindi deciso di non imporre alcuna sanzione al giocatore.

Nell’ottobre 2021 è stata avviata un’indagine per far luce sulle accuse di violenza domestica di cui era bersaglio Alexander Zverev a seguito delle dichiarazioni della sua ex compagna, Olya Sharypova. I fatti si sarebbero svolti a margine dello Shanghai Masters 1000 nel 2019, ma anche a Monaco, Ginevra e New York. Zverev aveva sempre negato di essere colpevole di tali accuse.

L’ATP aveva incaricato The Lake Forest Group, una società privata, di indagare sul caso. Dopo aver raccolto le testimonianze delle due parti interessate e di altre 24 persone e condotto le indagini per 15 mesi, The Lake Forest non è stata in grado di provare le accuse di Olya Sharypova. L’ATP ha quindi deciso di non imporre alcuna sanzione ad Alexander Zverev. Il giocatore resta comunque sotto la stretta osservazione dell’Atp che potrebbe riconsiderare la sua decisione in caso di nuovi elementi.

