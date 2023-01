Il campione serbo ha battuto il greco Stefanos Ttitsipas in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) in 3 ore esatte di gioco

Un fenomanale Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open di tennis, prima prova stagionale del Grande Slam. Nella finale giocata sulla Rod Laver Arena di Melbourne, il campione serbo ha battuto il greco Stefanos Ttitsipas in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) in 3 ore esatte di gioco. Con questa vittoria Djokovic torna anche numero 1 del Mondo scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Per il 35enne serbo, tornato in Australia dopo che lo scorso anno era stato espulso per non essere vaccinato contro il Covid, è anche la vittoria numero 22 nelle prove del Grande Slam eguagliato il primato di Rafa Nadal. Di queste 22 vittorie, ben dieci sono arrivate agli Australian Open. Per Tsitsipas è invece la seconda sconfitta in altrettanti finali del Grande Slam, dopo quella al Roland Garros del 2021 sempre per mano di Djokovic.

Le parole di Djokovic

“E’ stato un viaggio incredibile per me, per la mia famiglia e lo staff, so che a volte dovete tollerare l’aspetto peggiore del mio carattere. Ma questo trofeo è vostro quanto mio”, ha detto Novak Djokovic nel corso della cerimonia di premiazione degli Australian Open, vinti per la decima volta in carriera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata