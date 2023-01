La bielorussa ha sconfitto in finale la kazaka Elena Rybakina in tre set, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4

La tennista bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto gli Open di Australia femminili, primo Slam della stagione, sconfiggendo in finale la kazaka Elena Rybakina in tre set, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Un match all’altezza della situazione, deciso da pochi punti e vinto meritatamente dalla giocatrice che ha avuto più coraggio e più voglia di vincere.

“Questo è il più bel giorno della mia vita. Sono felice e sono orgogliosa di me stessa”, ha commentato a caldo Sabalenka commossa per la vittoria del suo primo titolo dello Slam. “L’ultimo game? Sapevo che era difficile, nessuno mi aveva mai detto che sarebbe stato semplice vincere uno Slam, così mi sono detta di lottare, di crederci fino alla fine. Dopo il doppio fallo ho pensato che lì cominciava la parte divertente – ha aggiunto – a verità è che sono riuscita a tenere i nervi saldi e a gestire la situazione fino al termine”. Sulla vittoria senza bandiera, la campionessa bielorussa ha detto: “Penso che tutti sappiano che sono bielorussa, anche senza la bandiera a fianco. Nel mio Paese non ci sono tanti sportivi di altissimo livello, dunque è normale che sia conosciuta e apprezzata. Immagino che la gente in Bielorussia sia fiera di me”. Nel ranking di lunedì prossimo Sabalenka sarà numero 2 del mondo, mentre la finalista Rybakina salirà al numero 10.

