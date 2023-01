Il serbo ha battuto in tre set il bulgato Grigor Dimitrov

Novak Djokovic approda agli ottavi degli Australian Open. Il serbo ha superato in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov (numero 28 del ranking) con il punteggio di 7-6 (7) 6-3 6-4. L’ex numero uno se la vedrà nel prossimo turno con l’australiano Alex De Minaur.

“35 is the new 25!”

😂

Age is only a number, @djokernole!#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/nzhxbEgcho

