In Australia è Camila-Show: imponendo il suo ritmo forsennato fin dal primo ‘quindici’ Camila Giorgi stacca ancora una volta il pass per il terzo turno agli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La 31enne di Macerata, n.70 WTA, dopo aver lasciato un solo game all’esordio alla russa Pavlyuchenkova, n.364 WTA (in tabellone con il ranking protetto perché ferma per un problema al ginocchio sinistro dall’ultima edizione degli Internazionali BNL d’Italia lo scorso maggio), ha battuto 6-4, 6-3, in poco meno di un’ora e mezza di partita, la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, n.105 WTA, proveniente dalle qualificazioni, che aveva eliminato a sorpresa in due set Martina Trevisan, n.21 WTA (‘best ranking’) e 21esima testa di serie. Giorgi, rientrata nel circuito per le qualificazioni di Adelaide II (subito fuori) dopo quasi quattro mesi e mezzo di stop, non vinceva due match di fila nello stesso torneo dal “1000” di Toronto lo scorso agosto. Sabato Giorgi proverà a sfatare il tabù contro la svizzera Belinda Bencic, che ha battuto 7-6, 6-3 l’americana Claire Liu.

Nel tabellone maschile, invece, continuano le sorprese. Dopo la testa di serie numero 1, Rafael Nadal, esce dal torneo anche il numero 2 Casper Ruud. Il norvegese è stato battuto a sorpresa dall’americano Jenson Brooksby in quattro set per 6-3, 7-5, 6-7 (4), 6-2. Altra sconfitta eccellente quella dell’americano Taylor Fritz (8), battuto dall’australiano Alexei Popyrin in cinque set per 6-7 (4), 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6), 6-2. E lascia Melbourne anche Alexander Zverev (12): il tedesco al rientro dopo un lungo infortunio si arrende di fronte all’americano Michael Mmoh per 6-7 (1), 6-4, 6-3, 6-2.

Si è qualificato per il turno successivo, anche se con qualche sofferenza di troppo, anche Novak Djokovic. Il serbo, numero 4 del seeding ed ex numero 1 del Mondo, ha battuto in quattro set il francese Enzo Couacaud, numero 191 Atp, con il punteggio di 6-1, 6-7 (5), 6-2, 6-0 in 2 ore e 55 minuti di gioco. Nel prossimo turno Djokovic se la vedrà contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Da segnalare che nel secondo set Djokovic è stato costretto a chiedere un timeout medico per un tendine del ginocchio che lo tormenta da qualche giorno. Più volte Nole ha fatto esercizi per flettere il muscolo della gamba sofferente. Proprio in occasione della pausa, Djokivic è stato disturbato da uno spettatore, tanto da chiedere all’arbitro Fergus Murphy di allontanarlo dalla Rod Laver Arena. “Il ragazzo è ubriaco, fuori di testa…. Mi sta provocando. Vuole solo entrare nella mia testa”, ha detto Djokovic, che a fine partita ha scherzato: “Stasera sono successe molte cose”.

