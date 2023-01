Ha ceduto in due set contro lo statuinitense Korda, preoccupazione in vista degli Australian Open

Si ferma ai quarti la corsa di Jannik Sinner all’Adelaide International 1, torneo Atp 250 in corso sul cemento outdoor di Adelaide, in Australia. L’azzurro, condizionato da problemi all’anca, ha ceduto in due set contro lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 7-5, 6-1 dopo aver chiesto l’intervento del fisioterapista alla fine del primo set. Uno stop che preoccupa in vista degli Australian Open, al via tra dieci giorni.

