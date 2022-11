Il greco vince al terzo set e si giocherà il passaggio del turno con Rublev venerdì

Stefanos Tsitsipas supera Daniil Medvedev al terzo set di una partita tiratissima valida per il gruppo rosso delle Atp Finals di Torino e resta in corsa per un posto in semifinale. Il giocatore greco ha trionfato dopo due ore e 24′ di gioco con il punteggio di 6-3, 6-7 (11), 7-6 (1) e si contenderà adesso l’ingresso in semifinale nel match di venerdì contro Andrej Rublev, battuto mercoledì pomeriggio da Novak Djokovic.

Per Medvedev si tratta della seconda sconfitta in altrettante partite, che vuol dire invece eliminazione: venerdì l’ultimo impegno contro il tennista serbo.

Atp Finals: primo sold out, oltre 80mila presenze in 4 giorni

Prima sessione sold out dell’edizione 2022 delle Atp Finals di Torino mercoledì sera al Pala Alpitour per la sfida tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev. Il totale delle presenze a metà torneo raggiunge supera così quota ottantamila (80.302).

